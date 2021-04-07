شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل سفير الإمارات في القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشامسي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار جولتة في عدداً من المحافظات المصرية.

وأكد «الشامسي»، على أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين في العروبة والإسلام والتاريخ، وأن هذه الزيارة تأتى في أطار عمق العلاقات بين البلدين، كما أثنى على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستراتيجيته الواضحة لتطوير مصر الحديثة، مشيرا إلى أن هذا ظهر جلياً في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القري المصرية.

كما أثنى على صعود الاقتصاد المصري في وقت تعثرث فيه اقتصاديات العالم في ظل الظروف العالمية لجائحة كورونا، مثمنا عظمة الحضارة المصرية.

وهنأ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، جموع المصريين على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة .

من جانبه أكد محافظ الأقصر، أن الزيارة تظهر عمق العلاقات العريقة والقوية بين البلدين الكبيرين التي تمتد من عهد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وواصلها الشيخ خليفة بن زايد الذي حفظ لمصر مكانتها.

واستعرض المحافظ تاريخ الأقصر العريق، منذ أن كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، كما تطرق إلى مشروع طريق الكباش، موضحاً أن هو المشروع الأكبر في تاريخ الأقصر، وهو ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المحافظة، والتي تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.

سفير دولة الإمارات يزور الاقصر

سفير دولة الإمارات يزور الاقصر

سفير دولة الإمارات يزور الاقصر

سفير دولة الإمارات يزور الاقصر