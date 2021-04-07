شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٠٠ أستاذ وخبير يشاركون بسيمنار «تجربة التحديث في اليابان» بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام حمزة أستاذ الدراسات اليابانية، عميد مركز الآداب والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ان الاقبال الدولى الكبير على المشاركة في سيمنار «تجربة التحديث في اليابان»، الذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور احمد الجوهرى في حضور السفير الياباني بالقاهرة نوكيه ماساكي، وبمشاركة فعالة من هيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا)، يرجع إلى الاهتمام على مستوى العالم تجربة التحديث اليابانية، التي تعد معجزة القرن العشرين.

وأشار إلى أنه شارك بالسيمينار عبر خاصية «زووم»، العديد من أساتذة الجامعات في اليابان ذات الشراكة العلمية والاكاديمية مع الجامعة، والكثير من الدارسين والمهتمين بالشأن الياباني في آسيا وأفريقيا والعالم العربي بلغ عددهم حوالي ٤٠٠ مشاركا.

وفى نهاية فعاليات الندوة الاخيرة من السيمينار، قدم «حمزة» الشكر لكل من قام برعاية السيمينار وكل من شارك في انجاح الفاعلية، متمنياً ان يحظى بنفس الدعم والمشاركة في المؤتمرات التالية التي تتناول «تجربة التحديث في اليابان».