شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف في ثاني أيام معرض «أهلا رمضان» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض أهلا رمضان المقام على أرض المعارض بكوتة في الإسكندرية، إقبال ضعيف وركود في ثاني أيام المعرض وسيطرت مظاهر الركود واكتفى المواطنين بالتقاط صور «سيلفي» داخل المعرض بدلًأ من الشراء على الرغم من التخفيضات الكبيرة المقررة في المعرض والتى تصل الى 35% على السلع والمنتجات خلال فترة تنظيم المعرض.

واستقبل المعرض، الأربعاء، أعداد قليلة فى فترات النهار لشراء مستلزمات رمضان والياميش والاستفادة من عروض الخصومات المقررة على معظم السلع المعروضة.

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، افتتح أمس الثلاثاء، معرض أهلا رمضان، والذى يقام سنويا بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية،بالتنسيق بين شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركة النيل للزيوت والمنظفات والشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات والشركة العامة لتجارة الجملة، وكذلك شركات القطاع الخاص والعديد من السلاسل التجارية وكذلك شركات للمفروشات والملابس والاحذية لعرض منتجاتها لتوفير جميع السلع التموينية والغذائية وسلع شهر رمضان بكميات ضخمة والتى تغطي استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى و بالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتى تصل فى بعض السلع إلى ٣٥%.

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

ويستمر معرض أهلا رمضان، حتى الأول من رمضان، لبيع الياميش بجميع أنواعه والبلح والزبيب وقمر الدين والدقيق والسمن والزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفاكهة وغيرها من السلع الأساسية التي تغطي استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.

"سيلفى" وركود .. اقبال ضعيف فى ثأنى أيام "أهلا رمضان" بالاسكندرية (صور)

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