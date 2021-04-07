شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد في جنازة «ريماس» في الدقهلية.. وأمها: «منه لله الكافر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات أمنية مشددة شيع المئات من أهالي دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم، جثمان «الطفلة ريماس«ضحية الخطف ومحاولة الاغتصاب والقتل.

شيع المئات من أهالي مدينة دكرنس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة بعد انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن وسادت حالة من الحزن والغضب بين أسرة الطفلة وأهالي المدينة بسبب بشاعة الجريمة.

حيث تجمهر المئات من الاهالي أمام مستشفى دكرنس وأمام المشرحة منذ الساعة السابعة مساءا وحتى الثالثة صباحا، وفور انتهاء التشريح والتصريح بالدفن تم تكفين الطفلة ونقلها للمقابر في سيارة اسعاف لأداء صلاة الجنازة عليها وسط حالة من الحزن والغضب ثم تم تشييعها لمثواها الأخير .

وردد المشاركون في الجنازة هتافات «حسبى الله ونعم الوكيل»، «إلى جنة الخلد يا عصفورة الجنة» و«القصاص القصاص»

واطلقت بعض النساء الزغاريد أثناء تشييع جثمان الطفلة، وسط حالة من البكاء الهستيري بينما سقطت والدتها مغشيا عليها وهي تجري خلف النعش وتصرخ قائلة «استنى يا بنتى استنى يا ريماس أنا جاية معاكى هأعيش ليه بعدك» ثم قالت «ليه كدة ياريماس هتسبينى لمين يا حتة من قلبي أنا خلاص مت من بعدك منه لله الكافر الظالم خطفك وقتلك ليه عملتي له أيه ده انتى زي النسمة» .

وانخرط والدها في بكاء هستيري وحاول المعزيين مواساته لكن الجميع كان يبكى الطفلة البريئة التي قتلها المتهم بدم بارد بعدما استدرجها لمنزله وحاول اغتصابها، ثم قتلها .

وقال والدها «أنا عايز حق بنتى أنا عايز المتهم أقتله بإيدى عايز أطفى ناري حرام عليه هي عملت له أيه ولا شاف فيها أيه وهي طفلة علشان يخطفها ويحاول يغتصبها ولما تقاومه يقتلها».

وعن الواقعة قال «البنت خرجت كعادتها تشتري العيش من الفرن وبعدين غابت وبدأنا نسأل عليها واتصلنا بكل الناس ومحدش شافها وبدأنا نمشى في الشوارع وروحنا عند الفرن وكل العيلة انتشرت تبحث عنها وبعدين لقينا بنت صغيرة بتقول لجدها أنا شفت ريماس ماشية مع رجل ودخلت البيت ده».

وتابع «كلنا جرينا على البيت ومعنا الأهالي اللي كانت بتدور عليها ووجدنا البنت جثة والمتهم مرتبك وصرخنا انت عملت أيه وانشغلنا أنا وأمها وبقيت اسرتنا في الطفلة نحاول انقاذها لكن كانت جثة هامدة».

وطالب الأب بالقصاص لابنته قائلا «دى طفلة صغيرة بريئة ليس لها ذنب ولم ترتكب خطأ وأنا عايز حقها، نار قلوبنا مش هتهدى ولا تبرد إلا لما نشوف المتهم متعلق في حبل المشنقة».

وأطلق عدد من أهالي محافظة الدقهلية ومدينة دكرنس هاشتاج للمطالبة بحق الطفلة البريئة وسرعة المحاكمة وإعدام المتهم .

حيث أطلق البعض هاشتاج #حق_ريماس، و#الاعدام_لقاتل_ريماس و#حق_عصفورة_الجنة_ريماس

اقرأ أيضا:

جريمة هزت الدقهلية.. القصة الكاملة لخطف وقتل الطفلة ريماس بعد محاولة اغتصابها

حبس المتهم بخطف وقتل الطفلة «ريماس» في الدقهلية.. ومفاجأة في تقرير الطبيب الشرعي

بدء تشريح جثة الطفلة ريماس في الدقهلية.. والأهالي يطالبون بإعدام المتهم

ذبحها وألقاها في مدخل عمارة.. العثور على جثة «ريماس» في الدقهلية