شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: محافظة شمال سيناء تتمتع بالفنون التراثية والحركه الأدبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن محافظة شمال سيناء تتمتع بالكثير من المعالم والفنون التراثية والحركة الأدبية وغيرها من معالم الثقافة

وأشارت خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء ، أن الزيارة بهدف دعم مظاهر الثقافة والتراث السيناوية وحماية كل ما يحويه من مقومات ينبغى الحفاظ عليها من خلال وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد استقبل فى مكتبه، ظهر الأربعاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها وذلك في بداية زيارتها إلى المحافظة لافتتاح قصر ثقافة العريش بعد إحلاله وتجديدة وإقامة عدد من الفاعليات الثقافية على أرض المحافظة

وزيرة الثقافة بشمال سيناء

وزيرة الثقافة بشمال سيناء

وزيرة الثقافة بشمال سيناء