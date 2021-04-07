شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورات التدريبية الخاصة بالأئمة بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم الأربعاء الدورات التدريبية الخاصة بالأئمة التابعين لوزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، التي أقيمت بجامعة الأقصر، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف ،تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر .

كانت أولى الدورات التدريبية عن «اللغة العربية»، وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد وكيل كلية الألسن ومنسق الدورات التدريبية بالجامعة والأستاذة الدكتورة ليلة يوسف حميد وكيل كلية الألسن والدكتور صلاح أبوالحسن الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن .

ثم دورة «الاجتماع وعلم النفس» وحاضر بها الأستاذ الدكتور ممدوح كامل والدكتورة صفاء على، واختتمت الدورات بدورة «مهارات إعلامية» وحاضر بها الأستاذ الدكتور حلمي محمود محمد والأستاذ الدكتور محمد محفوظ الزهري .