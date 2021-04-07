شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى القنايات المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء ، بالمرور علي مستشفي القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة بدء فاعليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بالمركز الجديد بالمستشفي، ضمن المراكز السبعة الجديدة بالمحافظة التي تم تشغيلها اليوم، تيسيرا علي المواطنين من مشقة السفر، ليصل إجمالي عدد مراكز التطعيم إلي ١٤ مركز بالمحافظة، وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إنتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتم التأكد من جاهزية الفرق الطبية، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، فضلا عن التأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ علي اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية الأخري بالمستشفي، وتابع بنفسه إجراء جلسة علاج طبيعي لطفل، داخل وحدة العناية المركزة للأطفال، وقدم خلالها الشكر للطبيبة علي أداءها في تقديم الخدمة الطبية للأطفال، وأطمان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بوحدة الكلي الصناعي، وحرص علي الإستماع إلي المرضي، مقدماً التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي بمناظرة أطباء الجراحة لمريض كلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الفرق الطبية الخدمة للمرضي بشكل جيد، مؤكدا على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، والتأكد من أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية بالمستشفي.