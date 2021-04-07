شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى يشيد بتجربة مصر فى القضاء على العشوائيات: خطوة مميزة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عرفان على الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان "الهابيتات" بمبادرات المؤسسات المصرية الخاصة بملف العشوائيات خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها إنشاء صندوق العشوائيات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى عملية رصد ومعالجة هذه المناطق، التى كانت تعانى من مشكلات فى البنيه التحتية واستبدلتها بمشروعات إسكان هائلة وتمكنت من القضاء نهائيا على هذه المناطق.

وكشف الدكتور عرفان أنه تم إطلاق البرنامج الإقليمي للقضاء على العشوائيات بناءا على التجربة المصرية الناجحة، وانضمت له 4 دول عربية حتى الآن فى محاولة لاستلهام التجربة المصرية، وإتباع نفس الخطوات مما يساهم فيى جذب الجهات المانحة، وكذلك الاستثمارات لهذه الدول إسوة بمصر.

وأشار الدكتور عرفان إلى أن ملف العشوائيات شائك ومعقد فى المنطقة العربية بأكملها وله عدة أسباب، أهمها الأزمات التى تشهدها بعض الدول بالمنطقة بالإضافة إلى الواقع الاقتصادى والبيئى وكذلك الهجرة من الريف الى الحضر، لافتا إلى أن الدول الغنية أيضا تعاني من المناطق العشوائية والفقيرة وكذلك المناطق الحضرية غير المنظمة.