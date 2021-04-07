شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لحفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين فى العاصمة الإدارية الجديدة الاستعدادات لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضارى العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة، ويمثل دليلاً جديداً على حجم الإنجاز الذى تحققه أيادى المصريين رغم التحديات ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح نهاية هذا العام.