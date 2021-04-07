شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بقرية الحلة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، وذلك نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بسيارة نقل جامبو على طريق "القاهرة - أسوان الزراعي" بقرية الحلة، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى إسنا، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل رقم "9237 ص.س.د" بسيارة نقل جامبو تحمل رقم "1894 ص.د.ل" على الطريق الزراعي القاهرة – أسوان، وذلك بقرية الحلة بمدينة اسنا جنوب محافظة الاقصر، حيث أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة ويدعى "ك.س.ن" 29 سنة، و"س.ع.ص" 55 سنة، و"م.ع.ع" 59 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى إسنا، كما أصيب بالحادث كل من "ر.م.ع" 10 سنوات، و"ك.ع.ص" 26سنة، و"ي.ع.ص" 17 سنة، و"م.خ.ا" 26 سنة، مقيمين بقرية المحاميد بإسنا، ومصابين بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، والحماية المدنية والمرور وعمل كردون أمنى لمنع مرور السيارات والأستعانة بونش لرفع أثار الحادث على جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية كما تم الاستعانة بعدد 5 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف محافظة الاقصر، كما انتقل إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبدالمحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، والأمير مصطفي رئيس قرية الحلة، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، وضباط المباحث، والمقدم أحمد نمر رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والعقيد طاهر الفخراني مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، والنقيب نشأت عبد الباقي ضابط بوحدة المرور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا جنوب محافظة الاقصر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.



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اثار الحادث المرورى على طريق قرية الحلة باسنا