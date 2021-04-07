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تعرف على نصائح جهاز مرفق الكهرباء لخفض استهلاك المكواة بالمنازل

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،  بعض النصائح لتوفير الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم فى خفض  استهلاك  الكهرباء، و ينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية :

 

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

 

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

 

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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