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الأزهر يشيد بجهود الفرق الطبية فى مكافحة كورونا بمناسبة اليوم العالمى للصحة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الأزهر الشَّريف في يوم الصِّحة العالمي بجهود الفِرق الطبيَّة في مُكافحة وباء كورونا، مضيفا: نشدُّ على أيديهم، ونثمِّن بذلهم وتضحياتهم، وندعو الله سبحانه أن يجازيَهم بإحسانهم أجرًا من لدنه وإحسانًا.

 

وقال الأزهر فى بيانه بتلك المناسبة: صحة الإنسان نعمة عظيمة تستوجب شكر المُنعِم سبحانه؛ باستخدامها في الطاعة، وصيانتها من كل ما يؤذيها أو يعرِّضها للزوال، قال الله سبحانه: {وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78]، وقال سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كثيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». [صحيح البخاري]، وتؤكِّد هذه الذكرى ما رسَّخه الإسلام من وجوب الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وفضل مداواة المرضى ورعايتهم والعناية بهم.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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