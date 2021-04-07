شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: قوافل متحركة للكشف المبكر عن الإعاقة بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى قرى حياة كريمة، للكشف على الأطفال أقل من 5 سنوات، لإجراء فحص بالقرى شامل لهذه القرى وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركي للأطفال.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم من خلال المشروع على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء، وضرورة إشراك المرأة فى سوق العمل، من خلال تشغيل الأمهات والتنمية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى العمل على قضايا الزواج المبكر وختان الإناث ومواجهة الهجرة غير الشرعية التى تهدد أمن واستقرار الأسرة، بالإضافة إلى الدمج الأسري ومساعدة الأسر على الاستقرار والتوعية قبل وبداية الزواج من خلال مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا ضرورة إدماج الراجل فى التوعية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تنمية الأسرة يتوافق تماما ويكمل الصورة مع مشروع تطوير الريف المصري، خصوصا وأن القرى يتم تطويرها مع تطوير العشوائيات ونقلها لأماكن أكثر تطورا، حيث يعمل مشروع تطوير الريف المصري على تطوير البنية التحتية، ويعمل ايضا على تنمية الأسرة.