"تعليم الشيوخ" ترفض مشروع قانون الثانوية الجديد.. وتجهز تقريرًا بالأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن قيام لجنة التعليم بالمجلس بإعداد مذكرة كاملة عن أسباب رفضها مشروع قانون التعليم الجديد، والذي تم إعداده بواسطة الحكومة؛ لتقديمها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ لاتخاذ ما تنص عليه اللائحة في مثل تلك الأمور.

كان ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد كشف عن التفاصيل الكاملة لمناقشات اللجنة قانون التعليم الجديد، والذي يقضي بتطبيق الثانوية العامة بالنظام التراكمي وعودة التحسين.

وقال ناجح، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت قانون التعليم الجديد المحال إليها من الحكومة عقب الجلسة العامة يوم الإثنين الماضي، وشهدت اللجنة تباينًا في الآراء حول مشروع القانون، بين مؤيد ومعارض.

ومن جانبه علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رفض إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونية أو تراكمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن الوزارة لم تناقش مع مجلس الشيوخ قانون الثانوية العامة الجديد، مضيفًا: "لم أحضر جلسة عامة ولا أعلم عنه شيئًا".

وتابع وزير التعليم بأن مجلس النواب لم يبحث هذا المقترح بعد، لافتًا إلى أن إجراء الامتحانات إلكترونيًّا بالأسئلة الجديدة من سلطة الوزير المختص وليس من ضمن التعديلات في القانون.

وأضاف شوقي، خلال تصريحات أدلى بها، أنه لا يوجد أي تحدٍّ، وكل الاحترام للسلطة التشريعية ومجلسَي النواب والشيوخ.

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