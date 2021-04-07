بعنوان "جامعتي الآمنة".. الجامعة الأمريكية تنظم فعالية لمواجهة التحرش بحرم الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فعالية تحت عنوان "جامعتي الآمنة" حيث ضمت سلسلة من المناقشات والأنشطة التي تركز على كيفية جعل حرم الجامعات أماكن آمنة وخالية من التحرش الجنسي.

وذلك بحضور طلاب وخريجي الجامعة، كما شهدت مناقشات ضمت متحدثين من العديد من الجامعات، كما ضمت الفعالية عدة أنشطة طلابية خارج القاعات وأجنحة للعديد من المنظمات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية.

وأكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة "فرانسيس ريتشياردوني"، إن التحرش ليس قضية تخص المرأة، أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مصر، بل هي قضية تخص جميع الأفراد في العالم كله.

وأضاف "ريتشياردوني"، أن الجامعة تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي، وأوضح دور التدريب الإلزامي لكل أفراد الجامعة في رفع الوعي بالتحرش الجنسي ، لافتاً إلى أهمية تعاون الجامعة مع الجامعات المصرية الأخرى لتبادل الخبرات حول أحدث الإجراءات في مكافحة التحرش الجنسي في الجامعات.

كما ضمت هذه الجلسة عددًا من المتخصصين من مكاتب مكافحة التحرش بالجامعات المحلية والدولية والطلاب، وأدارها المستشار العام للجامعة الأمريكية بالقاهرة ويوسف هاشم، طالب ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

‏وناقشت هند الهلالي مدير مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس دور الوحدة التي تم إطلاقها منذ 6 سنوات لوضع السياسات وحماية جميع النساء في الحرم الجامعي.

‏كما ناقش أسامة مدني، عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، ضرورة تمكين الطلاب ومدى اختلاف قضية التحرش الجنسي في المناطق الريفية.

وناقشت ريم المغربي، مدير مكتب التكافؤ المؤسسي والمنسق المختص بالباب التاسع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دور الجامعة في مكافحة التحرش الجنسي، كما تحدثت أيضًا عن خط المساعدة لشكاوى الأخلاقيات، والذي تم إطلاقه مؤخرا لتشجيع أعضاء مجتمع الجامعة على الإبلاغ عن أي انتهاك حقيقي أو محتمل لسياسة الجامعة.

‏كما ضمت الفعالية أيضا مناقشات قادها الجمهور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول تعريف معنى التحرش بالإضافة إلى عروض مسرحية قصيرة قدمها طلاب قسم الفنون بالجامعة.

وقال يوسف هاشم، طالب ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "من المهم دائمًا أن يشارك الطلاب في كل المناقشات لأن الطلاب هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في أي جامعة. لدينا مشكلة في طبيعة النقاش نفسه لأننا نهاجم دائمًا - ولا نقوم بتقديم الحلول. والحل هو أهم شيء، ونحن لم ننشأ بهذه العقلية خاصة فيما يتعلق بموضوع التحرش.

لذا علينا أن نستمر في العمل على مواجهة هذه المشكلة، وبالطبع لن يكون لدينا دائمًا حلول حاسمة لأن التحرش ليس موضوعًا يمكن حله في يوم واحد – هذه قضية تحتاج منا معالجة ومناقشة دائمة."

كما ضمت الفعالية "مش ذنبك" وهو عرضًا مسرحيًا نظمه قسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن التحرش الجنسي، وقالت نادية عزالدين، طالبة المسرح والاتصال التسويقي المتكامل "إن الفكرة من وراء المسرحية هي إظهار مشاعر الناس بشأن التحرش، لكي نخبر الناس بأنهم ليسوا وحدهم في هذا الأمر. ليس دور المسرح إخبارك بما يجب عليك فعله أو عدم فعله، بل دور المسرح هو إثارة القضايا التي لا يتحدث عنها كثير من الناس وبدء المناقشات."

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 ، حيث تتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة .