ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المجمعات الاستهلاكية بالوزارة مستمرة في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، والتي تشهد استقرارًا في أسعارها.

‏‎‏‎‏‎وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس بـ4.25 جنيه للكيلوجرام.

- البصل الأبيض بـ4.25 جنيه للكيلوجرام.

- البصل الأحمر بـ6.5 جنيه للكيلوجرام.

- الكوسة بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.

- الجزر بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الخيار بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

- الجوافة بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- الباذنجان الرومي بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الرومي بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الألوان بـ26 جنيهًا للكيلوجرام.

- الليمون بـ21 جنيهًا للكيلوجرام.

- الفاصوليا الخضراء بـ13 جنيهًا للكيلوجرام.

- التفاح السكري بـ26 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ8.5 جنيه للكيلوجرام.

- اليوسفي بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الموز البلدي بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيهًا للكيلوجرام.

‏- التفاح الإيطالي بـ26 جنيهًا للكيلوجرام.

- البسلة بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.

- البرتقال البلدي بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.