ننشر أحدث 10 صور للنهر الأخضر في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذه وزارة الإسكان.

ويضم المشروع مطاعم وكافتريات ومناطق ترفيهية كبيرة على مساحة 1000 فدان، كما أن المشروع له 36 بوابة بطول 12 كيلو، وتتراووح التكلفته النهائية لمشروع النهر الأخضر بين 6 إلى 7 مليار جنيه تقريبا.

وتم الانتهاء من أول 100 فدان، حيث 70% من الأعمال في النهر الأخضر تحت الأرض وغير ظاهرة بشكل واضح.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من النهر الأخضر ومساحتها 118 فدان، خلال 30 يونيو 2021، وتطل الأحياء الـ 6 بالعاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على النهر الأخضر، كما تم استخدام نوع جديد من اللاندسكيب الصحراوي لتقليل استهلاك المياه.