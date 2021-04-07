شكرا لقرائتكم خبر عن «تضارب فلكي».. سبب تزايد الإقبال على الفسيخ والرنجة هذا الأسبوع وموعد شم النسيم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الحق كل رنجة وفسيخ» تحت هذا الشعار شهدت أسواق بيع الفسيخ والرنجة رواجا قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب تضارب فلكي بتزامن عيد شم النسيم هذا العام مع صوم شهر رمضان، الأمر الذي يصعب معه الاحتفال بشم النسيم ككل عام.

حيث ينتظر المصريون في كل عام عيد شم النسيم، فهو اليوم الذي يحتفلون به في كل عام بعدة مظاهر منها الخروج والتنزه لاستقبال الربيع وأكل البيض الملون والفسيخ والرنجة ولكنه في هذا العام تتوافق أعياد شم النسيم مع شهر رمضان المبارك مما يجعل من الصعب أكل الفسيخ والرنجة كعادة المصريين.

وتعد هذه المرة من المرات القليلة التي يتزامن فيها موعد شم النسيم ورمضان 2021، حيث يكون شم النسيم 3 مايو المقبل، ومعروف أن شهر رمضان الكريم، والذي يبتعد فيه المسلمون عن الأكلات كثيرة الملح وعلى رأسها «الملوحة، الفسيخ، والرنجة».

وشهدت محلات الأسماك الطازجة والمملحة، زيادة في الطلب على الأسماك الطازجة والفسيخ والرنجة قبيل شهر رمضان بأيام بنسبة تتراوح بين 30 و40%، واعتبر أصحاب المحال تلك الفترة تتساوى مع فترة أكبر مواسم الاستهلاك وهو يوم شم النسيم، مرجعين أسباب زيادة الطلب إلى تزامن يوم شم النسيم مع شهر رمضان.

وقال عدد من المواطنين، هنأجل الاحتفال بشم النسيم ونحتفل عيد الفطر «ميكس» عيد الفطر وأكلات شم النسيم، «لكن يارب يكون الطقس حلو ساعتها». يذكر أنَّ المواسم الأبرز لاستهلاك الأسماك المملحة هي شم النسيم.