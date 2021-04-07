شكرا لقرائتكم خبر عن «هنلبس إيه في رمضان».. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة الطقس ودرجات الحرارة تصدرت محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مع وصول درجات الحرارة 38 درجة مئوية.. ويتساءل الكثيرين عن موعد التخلي عن الملابس الشتوية وارتداء الملابس الصيفية، خاصة خلال شهر رمضان.

طالب خبراء الأرصاد المواطنين بالاستمرار في ارتداء ملابسهم الثقيلة خلال فترات الليل، وأيضا ارتداء الملابس الشتوية في الساعات الأولي من الصباح الباكر، مع ارتداء ملابس خريفية خلال فترة النهار اليوم وغدًا الخميس 8 أبريل من الشهر الجاري.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، بان حالة الطقس بطبيعته دائما متقلب في فصل الربيع، وانه في أيامه الأولي تحدث اضطرابات في الأحوال الجوية ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية أن ارتداء الملابس الصيفية يكون أول شهر مايو المقبل بعد انتهاء عيد شم النسيم، بالتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، وبرر سبب ذلك هو تعرض البلاد لموجة حارة في أوقات متفرقة ووجود منخفض جوي حراري في الصحراء الكبرى الموجود في شرق دولة ليبيا الذي يمتد إلى منطقة الصحراء الغربية ومنه إلى باقي المحافظات، ما يسبب ارتفاع في درجات الحرارة.

وفي الوقت نفسه كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء ابريل 2021، مؤكدة بان درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع حتى غدا الخميس 8 أبريل.

وأضافت هيئة الأرصاد بان درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم الجمعة 9 أبريل مع دخول الهواء الشمالي البارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومع وجود نشاط الرياح على مناطق في بالسواحل الشمالية الغربية.