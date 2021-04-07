شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد تعبئة 7 آلاف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انطلاق تعبئة كراتين حملة مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بمحافظات الدلتا، التي بدأت من مدينة طنطا بمشاركة ٢١ جمعية أهلية و٤٠٠ متطوع، لتعبئة ما يزيد عن ٧٠٠٠ كرتونة، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الغربية.

وأشاد محافظ الغربية بالعمل الخيري الرائع الذي يعكس كل معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع، ما اعتاد عليه المصريون دائماً في الشهر الفضيل، كما أشاد رحمي أيضا بالدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف ومساعدة الآخرين الأكثر احتياجاً، مؤكداً على أن الحملات الخيرية تعمل على تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة في المناطق الأكثر فقراً، مناشداً المؤسسات والجمعيات بتكرار الحملات على مدار الشهر الكريم لضمان وصول المساعدات للأسر المحتاجة والفقيرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

أشار محافظ الغربية إلى أن تعاون وتكاتف القطاع الحكومي، المدني والخاص السبيل الوحيد لتحقيق عملية التنمية المنشودة، موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير على جهودهم المبذولة في المشاركة مع الحكومة لتقديم خدمات ومساعدات أفضل للمواطنين الأكثر احتياجاً.

من جانبها قالت غادة جبريل مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الغربية، إن نصيب المحافظة من كراتين حملة إفطار صائم حتى الآن وصل لأكثر من 20 ألف كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة من خلال التعاون مع ٢٥ جمعية منتشرة في مختلف أحياء الغربية، ولفتت إلى أن التوزيع على المستحقين سيبدأ يوم الـ ٢٧ من شعبان حتى تصل المواد الغذائية إلى كل أسرة مستحقة، قبل بداية رمضان.



وأشارت جبريل إلى توزيع 12 ألف كرتونة على الجمعيات بمحافظة الغربية، خلال القافلة الأولى لمؤسسة مصر الخير، ويتم اليوم تعبئة ٧٠٠٠ كرتونة تمهيداً لتوزيعها وفي انتظار المزيد من التبرعات لإعداد المزيد من الكراتين وملابس العيد لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان لتعم الفرحة بالشهر الكريم وعيد الفطر المبارك بدخول منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية.

من جانبه قال المهندس أحمد على مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن اليوم نشهد قص شريط التطوع والتعبئة بمحافظات الدلتا، على أن يتم بدء تطبيقها في ١٣ مكتب لمؤسسة مصر الخير في المحافظات على مستوي الجمهورية، كما أنه يتم تعبئة الكراتين داخل المحافظات بمشاركة الجمعيات، حيث يجتمع اليوم ممثلي ٢١ جمعية أهلية و٤٠٠ متطوع لتعبئة ما يزيد عن ٧٠٠٠ كرتونة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الغربية.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن الكراتين الغذائية داخل حملة إفطار صائم لهذا العام تشمل ٤ أنواع، أولهم كرتونة الخير، وتزن حوالي ١٢ كيلو من السلع الغذائية الأساسية، بتكلفة ١٥٠ جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة ١٥٠ جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار في جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة ١٥٠ جنيه، أو صرفه من خلال فروع فوري، ويتمثل النوع الثالث في قوافل الخير، توزيع كرتونة الخير بالإضافة إلى مصدر للبروتين، مؤكداً أن المؤسسة تستهدف خلال حملة إفطار صائم لعام ٢٠٢١، إطلاق العديد من قوافل الخير لجميع محافظات مصر.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج في مؤسسة مصر الخير أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية، يتمثل في سند العائلة، وقيمته المالية ١٠٠٠ جنيه، يشمل أكثر من ٧٠ كيلو مواد غذائية عبارة عن ٥ كراتين مواد غذائية أساسية و١٠ علب لحم، و١٠ كيلو بطاطس، وكيلو تفاح و٢ لتر عصير، إضافة إلي دعم نقدي يبلغ ٢٠٠ جنيه، بالإضافة إلي أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ٤٠ جنيهاً، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته ٢٥٠ جنيهاً، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر ٢٥ جنيه للنصاب، وأخيراً سهم مصارف الزكاة بمبلغ ١٠٠ جنيها.