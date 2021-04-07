شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتصدر المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة، أن محافظة الشرقية، تصدرت أعلى المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم»، لدى طلاب المرحلة الإبتدائية بمدارس الجمهورية، والتي انطلقت فاعليتها منذ شهر نوفمبر ٢٠١٩.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٨٤٦ ألفاً و٢٣٤ طالباً بمدارس المحافظة حتي الآن، وتستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية العام الدراسي بجميع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لأبناء المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، والذي تم تدريبهم على بروتوكولات وزارة الصحة المصرية، الخاصة بالفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى، وتقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن «١٠٦» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

- صورة أرشيفية