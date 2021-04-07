شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت 104 آلاف فدادين .. محافظ أسوان يعلن زيادة مساحات القمح 80% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إطلاق موسم حصاد القمح في أول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بها ، وبمنطقة توشكى داخل صومعة تابعة للقطاع الخاص، والمؤجرة لشركة مطاحن مصر العليا ، بسعة تصل لأكثر من 30 ألف طن.

ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لإستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد الأقماح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.

وكشف اللواء أشرف عطية، أن العام سيشهد زيادة فى توريد كميات الأقماح بنسبة 80 % نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح، التى وصلت إلى 104 آلاف فدادين، لافتاً إلى زيادة المتوسط العام لإنتاج الفدان إلى 22 أردبا بعد أن كان 18 للفدان، بعد ضخ استثمارات جديدة بمنطقة توشكى من خلال العديد من الشركات الاستثمارية التي قامت بزراعة حوالى 46.5 ألف فدان من القمح ، بجانب المساحات المنزرعة من قبل والتي تصل إلى 58.5 ألف فدان بمناطق شباب الخريجين بوادى النقرة ووادى الصعايدة، ومن خلال جمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى والمراقبة الريفية.