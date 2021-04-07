شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية» تكرم خريجي البورد الدولي لإستشاريي الرضاعة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حفلاً لتكريم الخريجين، وتوجيه الشكر لكل من شارك في هذه الفعاليات، من أشخاص أو جهات خارج الهيئة، تزامنا مع انتهاء فعاليات اليوم العالمي لإستشاريي الرضاعة الطبيعية، والذي يعد احتفالاً سنوياً لخريجي البورد الدولي لإستشاريي الرضاعة الطبيعية.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن اليوم العالمي لاستشاريي الرضاعة الطبيعية من الفعاليات التي تحرص الهيئة على المشاركة بها سنوياً، في إطار دعمها الكامل لتقديم خدمة طبية متميزة لصحة المرأة والطفل، حيث يؤدي استشاري الرضاعة الطبيعية دوراً هاماً في دعم التغذية السليمة والنمو الصحي للأطفال، ويشارك هذا العام في الإحتفال بيوم إستشاريي الرضاعة الطبيعية المعهد القومي للتغذية ممثلاً لوزارة الصحة والسكان، واليونسيف كونها مؤسسة دولية مهتمة بدعم التغذية السليمة للأطفال، وأيضاً الجمعية المصرية لإستشاريي الرضاعة الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمركز القومى للبحوث، وقد قام إستشاريي الرضاعة الطبيعية هذا العام بزيارة ١٧ محافظة، لعمل ورش العمل والمحاضرات بدءاً من ٨ مارس ٢٠٢١ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢١.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية والاستشارى الدولى للرضاعة الطبيعية، على حرص إستشارى الرضاعة الطبيعية على دعم الأمهات طوال فترة الحمل، وإعدادهم نفسياً لتحمل مسئولية التغذية السليمة لأطفالهم، والتى تبدأ من أول لحظة بعد الولادة، كذلك أثناء فترة الحمل يتم تدريب الأمهات على أساسيات التغذية السليمة لهن ولأطفالهن، لذلك يعد إعداد وتدريب إستشارى الرضاعة الطبيعية جزءاً رئيسياً في دعم التغذية السليمة للأطفال.

وأضافت بأنه جرت العادة كل عام أن يتم الإحتفال عن طريق عمل ورش عمل ومحاضرات توعية للفرق الطبية التي تعمل على الرعاية الصحية الخاصة بالأم والطفل، وأيضاً يتم عمل محاضرات توعوية مجانية للأمهات وذلك على مستوى الجمهورية، وفى إطار الإحتفال الختامى بيوم استشارى الرضاعة الطبيعية، يتم تسليم شهادات تكريم للحاصلين على البورد الدولى للرضاعة الطبيعية دفعة ٢٠٢٠ وعددهم ٦٦ طبيب.