شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح» يوفر 250 فرصة عمل للشباب فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١ انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تشغيل الشباب خلال الصيف، بالتعاون المثمر بين تعليم مطروح الممثل في وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل مع شركة عالمية وسط إقبال كبير من الشباب بإحدى قاعات مكتبة مصر العامة بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإبراهيم الطباخ مدير الوحدة وحسين رسلان مسؤول التشغيل برعاية االلواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن التقديم للوظائف متاح حتى الثالثة عصر غدا الخميس، لافتا إلى أن الشركة توفر مائتين وخمسين فرصة عمل لوظائف (عضو فريق- طباخ- ويتر) بمميزات مالية جيدة مع تخصيص مكافأة شهرية وبدلات انتقال وتوافر زي محدد للعمل ووجبة غذاء أثناء العمل مع توفير مسكن مناسب للشباب المغتربين.

وأكد سلامة، أن شروط العمل أن يتوفر لدى الشاب المتقدم للوظائف المعلنة أن يتراوح من سن ١٧ عاما إلى ٣٥ مع إحضار صورة المؤهل الدراسي للخريجين وإثبات قيد للطلاب وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد.

وثمن وكيل الوزارة مجهودات العاملين بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والعاملين بالوحدة للاخلاص والتفاني في العمل.