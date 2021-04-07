شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يرأس لجنة معاينة معهد سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اليوم الأربعاء، بمشاركة اللجنة الموفدة من مشيخة الأزهر برئاسة المستشار جلال قريطم مستشار شيخ الأزهر للتطور المؤسسى، والدكتور محمد على رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومحمد السيد رئيس قسم البحوث الفنية بالمشيخة، لمعاينة المبنى وحصر الأعمال المتبقية في معهد سفاجا، من تجهيزات واحتياجات ومقابلة المتبرع للعمل على استكمال التجهيزات النهائية.

حيث سيقوم المتبرع بتحمل كافة تكاليف التجهيزات تمهيدا لتسلمه النهائى في أقرب وقت ممكن لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. تمت معاينة المبنى على أرض الواقع والوقوف على ما تم إنجازه واستكمال كافة الاحتياجات المطلوبة وإنشاء غرف تدريب المعلمين والمعلمات بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

وعلى هامش الزيارة تابع رئيس المنطقة معهد ملحقة سفاجا الابتدائى والذى تم تسليمه وتجهيزه استعدادا لاستقبال الطلاب به خلال العام الدراسى المقبل.