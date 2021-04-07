شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. يوم رياضي للفتيات المتعافيات من الإدمان : هتفن «أنتِ أقوى من المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يوم رياضي للفتيات المتعافيات من الإدمان بنادى الزهور، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات». يهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كره الطائرة والسلة وتنس طاولة، بمشاركة متعافيات الخط الساخن «16023».

حرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تسليم الجوائز والميداليات للفريق الفائز، ما لاقى قبولا لدى المتعافيات مرددين هتافات «أنت أقوى من المخدرات» كما حرص على تحفيزهن على المشاركة الفعالة في المجتمع بعد رحلة التعافي، بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور.

قال عمرو عثمان، إن الهدف الأساسى من تنظيم اليوم الرياضى إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان وخاصة الفتيات المتعافيات ومساندتهم على الإندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بإلاضافة إلى بث روح التحدى والإرادة في تنافس رياضى بين الفتيات المتعافيات .

وأكد «عثمان» توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمتعاطى المواد المخدرة ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة وسهولة الوصول إليها من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وإتاحة الخدمات دون أي نوع من التمييز مع ضمان سرية البيانات.