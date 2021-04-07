شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف : لدينا 45 وحدة ذات طابع خاص فى الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة لديها 45 وحدة منها 39 وحدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وإضفنا العام الجاري 4 وحدات جديدة بكلية الإعلام ووحدة بكلية الأسنان وأخرى بمعهد علوم الليزر، جاء ذلك أثناء ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص واجتماع اللجنة العليا للوافدين، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمستشار المالي، والدكتور عبدالرحمن برعي المنسق العام للوحدات ذات الطابع الخاص، وأمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور عبدالرحمن برعي على اختياره لمنصب المنسق العام متمنياً له التوفيق ثم ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها عمل إحصائية بجميع الوحدات ودعم المتعثر منها وتحويلها لوحدات منتجة تعمل وتنتج لخدمة الجمهور الداخلي أولاً من أبناء الجامعة، وخدمة المجتمع السويفي إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في المدن الجامعية والمستشفى الجامعي من خلال توفير منتجات الألبان واللحوم والدواجن.



وقال رئيس الجامعة، إن اجتماع اللجنة العليا للوافدين تناول عدة موضوعات، منها متابعة آلية استخراج وتسليم الكارنيهات للطلاب الوافدين، وكذلك تنظيم دورات أساسيات التحول الرقمي للطلاب الوافدين دون انتظار أو التقييد بالأعداد المتقدمة، والموافقة على إصدار إثبات القيد للطلاب الوافدين بعد سداد المصروفات وتقديم كافة الأوراق بشرط التنسيق الكامل بين إدارة الوافدين والكلية.