شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير متحف شهداء مدرسة بحر البقر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير متحف شهداء مدرسة بحر البقر الإبتدائية، التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه مقتنيات المتحف والتي تضم بقايا الأدوات المدرسية من «سبورة – تخت مدرسية»، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من «كراريس» و«كشاكيل» و«أقلام» و«مريلة» مدرسية ملطخة بالدماء، مشيداً بطريقة العرض المتحفيه الحديثة والتي تتلائم وتتماشى مع ما هوموجود في المتاحف المصرية، وذلك بعد أن تم وضعها بصناديق عرض زجاجية محكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وأكد محافظ الشرقية أن الثامن من إبريل من كل عام، يذكرنا بدماء الأطفال الذكية التي سالت على أرض هذه القرية، والتي كانت الدافع الرئيسي لعودة الكرامة المصرية والعربية، وتحقيق انتصار حرب أكتوبر المجيدة، التي أنهت الأسطورة الكاذبة لجيش الاحتلال الصهيوني المتغطرس ،مشيراً إلى أن بلادنا تشهد اليوم عبورا استثنائيا جديدا بإطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حيث تم اختيار 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية لأعمال التطوير وتغيير الحياة للأفضل .

وعلى هامش الافتتاح قدمت طالبات مدرسة شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي، عرضا فنياً وأغاني وطنية نالت استحسان وإعجاب الحضور، بالإضافة إلى عرض لفيلم تسجيلي عن المذبحة وتنديد المجتمع الدولي بها وسرد حكايات لأهالي الشهداء، يروون فيها كيف استقبلوا خبر استشهداء أبنائهم أعز ما يملكون في الدنيا، بعد أن تعرضت مدرستهم لهجوم عسكري بالطائرات أدي إلى استشهاد 30 تلميذ وإصابة 50 أخرين وتدمير المدرسة بالكامل.