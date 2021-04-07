شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن سد النهضة : من 25 يناير 2011 عرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرى شكل من أشكال القلق بشأن قضية سد النهضة مضيفًا: «وبصراحة القلق بتاعكم مستحق ومشروع، أيوة تقلقوا وأنا معاكم قلقان، مش بلدي وأنتم مش ناسي وأنا مسؤول عنكم قدام ربنا وقدامكم».

أضاف السيسي خلال فعالية افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، «يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص على المياه»، موضحًا أنها قلق بشأن المياه منذ عام 2011 «مبقتش أرتاح ولا أقدر أطمن من 2011، وتحديدًا من 25 يناير، عرفت إن احنا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة أوي».

أوضح: «أقول لكم هذا الحديث لأنكم شريك أصيل في مواجهة التحدي، لأن ما حدث في 2011 كان هو المدخل للتحدي الذي أتحدث عنه».

ويعد المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكي، صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.