شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مبني إدارة منشأة أبو عمر التعليمية بتكلفة 4.9 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبنى إدارة منشأة أبوعمر التعليمية، والمقام على مساحة 600 متر مربع ومكون من 5 طوابق، بتكلفة مالية 4 مليون و918 ألف جنيه، للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم ،والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم خدمات مميزة للطلاب حرصاً على مستقبلهم.

حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية، والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعبدالعزيز مرشد رئيس مجلس الأباء والأمناء، وفيصل عبدالكريم رئيس مدينة منشأة أبوعمر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية والتي تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة خدمات – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس- غرف رؤساء الأقسام»، مطالبا العاملين بحسن استقبال المترددين على المبني وتقديم أفضل الخدمات لهم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأراضي اللازمة وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 3 إدارات تعليمية بمراكز ومدن «الابراهيمية، كفر صقر، أولاد صقر»، بتكلفة مالية 21 مليون و400 ألف جنيه، وذلك لتحسين العملية التعليمية ولتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم.

كما قام محافظ الشرقية ومرافقوه بافتتاح معرض منتجات التعليم المجتمعي بالإدارة لمبدعي المشغولات اليدوية، بمشاركة طلاب 7 مدارس، وبالتعاون مع توجيه الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بإدارة منشأه أبوعمر التعليمية، حيث يضم المعرض «أشغال فنية، منحوتات، مشغولات من الخزف والمعدن، مفروشات، أشكال مختلفة من الفوانيس، مشغولات من الجلود».

أشاد المحافظ بفكرة إقامة المعرض، والذي يساهم في عرض مواهب وابتكارات الطلاب من خلال تقديم أعمالهم اليدوية وتسويقها لتدر لهم دخلا.

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