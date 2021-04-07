شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 فدان بالتوت لاستخدام أوراقها في إنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، انه تم اليوم الاربعاء، استكمال رفع كفاءة الغابة الشجرية بمركز الداخلة وزراعة 20 فدان بشجيرات التوت وذلك لمد المشاريع الصغيرة لتربية دوده القز وإنتاج الحرير الطبيعي بالأوراق، وذلك مساهمة من الإدارة المركزية للتشجير.

وقال «المرسي»، إنه تم منذ إنشاء الغابة الشجرية زراعة 18 فدان بالغابة الشجرية بمدينة موط بمركز الداخلة بأشجار الكازورينا والكايا والجوجوبا والكافور، ليصبح إجمالي ما تم زراعته 38 فدان، حيث تم إنشاء الغابة عام 2005 بعد تخصيص 700 فدان لزراعتها بأشجار الجوجوبا والجاتروفا، وتم تركيب وحده رفع جديده قوتها 100 حصان تعطي 250 مترمكعب/ ساعة، وهي تكفي لري 200 فدان.

كما تم إحلال وتجديد محطة الفلاتر لضخ 250 مترمكعب لكل ساعة، وتم تركيب شبكات بمساحة 18.5 فدان لزراعتها بأشجار خشبيه وزيتية، ورفع كفاءة باقي المساحة المتبقية بعد توافر المياه ومحطة الرفع لإعادة زراعتها مره أخرى.

وأوضح أن إنتاج الحرير الطبيعي من أهم المشروعات المستحدثة في الوادي الجديد.