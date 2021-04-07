شكرا لقرائتكم خبر عن «الدائمة لحقوق الإنسان»: «رؤية مصر 2030» تستهدف النهوض بالقطاع الصحي في إطار العدالة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن إستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030» تستهدف فيما يخص القطاع الصحي النهوض بصحة المواطنين في إطار العدالة الإجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.

واستعرضت الأمانة ‏تقريرًا بشأن أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق في الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من إبريل، تضمن‏ التطورات التشريعية ذات الصلة، وزيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، وتطورات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود تطوير المنشآت الصحية، والتقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الرئاسية تحت مظلة «100 مليون صحة».

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‏ورصد التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار، وجهود توفير الأدوية والأمصال، والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، كما يستعرض التقرير جهود الدولة في مواجهة التداعيات الصحية لجائحة كورونا.