شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة بنها يشارك في ورشة «الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد طلابي من جامعة بنها، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حول «الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء»، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ إبريل الجاري، بمشاركة طلاب الاتحادات والأسر الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن مشاركة جامعة بنها جاءت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إن الوفد ضم كل من الدكتور أسامة سعودي بكلية التربية الرياضية، ومحمد الرفاعي أمين اتحاد طلاب الجامعة، وهاجر الجرواني نائب أمين الاتحاد، ونرمين شومان أمين لجنة الأسر والمبادرات، وأحمد عباس عضو الإتحاد، وأحمد كمال مقرر أسرة طلاب من أجل مصر.

يذكر أن ورشة العمل تأتي ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ٢٠٢١-٢٠٢٦، وفى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتأهيل وتنمية قدرات الشباب لتطوير وتنمية المجتمع.

وعلى هامش ورشة العمل، تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والمسابقات بالتنسيق مع اتحاد الألعاب الإلكترونية، واختتمت الورشة فعالياتها بتوزيع الشهادات على المشاركين.