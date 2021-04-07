الفيوم : رفع 43 ألف طن قمامة بمراكز وقرى المحافظة في مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم : رفع 43 ألف طن قمامة بمراكز وقرى المحافظة في مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفاً و933 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات الهدم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الهدم بجميع مراكز وقرى المحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد قامت برفع 10900 طن من القمامة ومخلفات البناء، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برفع 9753 قمامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من رفع 2970 طن قمامة وأتربة ومخلفات هدم خلال شهر مارس الماضي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا أسفرت عن رفع 8649 طن قمامة ومخلفات بناء، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برفع 8752 طن، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق برفع 1936 طناً من القمامة والمخلفات خلال الفترة نفسها.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وغرس الأشجار، وتطوير الشوارع والميادين بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة لتوفير بية نظيفة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بجميع المراكز والقرى.
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