شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم : رفع 43 ألف طن قمامة بمراكز وقرى المحافظة في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفاً و933 طناً من القمامة والأتربة ومخلفات الهدم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الهدم بجميع مراكز وقرى المحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد قامت برفع 10900 طن من القمامة ومخلفات البناء، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برفع 9753 قمامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من رفع 2970 طن قمامة وأتربة ومخلفات هدم خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا أسفرت عن رفع 8649 طن قمامة ومخلفات بناء، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برفع 8752 طن، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق برفع 1936 طناً من القمامة والمخلفات خلال الفترة نفسها.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات تسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وغرس الأشجار، وتطوير الشوارع والميادين بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة لتوفير بية نظيفة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بجميع المراكز والقرى.