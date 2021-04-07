شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.