شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المياه، حيث تم إنشاء محطة تحلية فى منطقة الحمام لتحقيق الاستفادة من المياه، متابعا: "المياه في مصر بداية من أسوان حتى الدلتا.. من منسوب منخفض إلى منسوب مرتفع وفق الانحدار الطبيعى للأرض.. جاية من العالى إلى المنخفض.. والبنية الأساسية مثل الترع كانت تساعد فى هذا الأمر وفق الانحدار الطبيعى للأرض".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "بعد الانتهاء من محطة الحمام، وجدنا أنه فى نهاية الاستخدام كيف يتم الاستفادة منها في أماكن تانية بعيدا عن فكرة عودة المياه مرة أخرى من المنحدر المنخفض إلى المنحدر العالى.. وبالتالى اتجهنا إلى الاستفادة منها فى الزراعة بسيناء، وتم افتتاح هذا المشروع قبل ما يقرب من 7 شهور".

وتابع الرئيس السيسى: "نفذنا محطات طبقا لمعايير عالمية، بس هتروح فين.. اقدر أرجعها تانى من المنخفض إلى العالى صعب كان المسار ندخلهم على الاراضى الموجودة فى سيناء".