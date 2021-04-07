شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الشلقانى، خبير النظم الصحية، ممثل البنك الدولى بجمهورية مصر العربية، أن البنك الدولى ليس فقط بنك تمويل، بل بنك معلوماتى ومعرفى، وداعم فنى لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن مع إطلاق المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع: أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي فى مصر أن مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.

واستكمل: البنك الدولى شريك أساسي في البرامج الصحية، لافتًا إلى أن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار.