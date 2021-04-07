شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض فى حرارة الجو يصل إلى 6 درجات بداية من الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 9 أبريل، ستشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان، إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد.

ومع يوم السبت 10 أبريل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.