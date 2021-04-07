شكرا لقرائتكم خبر عن كل الخيارات مفتوحة.. رسائل الرئيس السيسى عن المياه وسد النهضة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكلا من أشكال التنمية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "أنا قولت في مصر نقدر التنمية بشرط أنه لا يمس مصالح مصر.. وكلامنا لم يتغير.. مش قولنا كلام وتراجعنا عنه.. من فضلكم.. نفس الكلام لم يتغير وقولت الكلام ده أمام البرلمان فى إثيوبيا.

وأضاف الرئيس للأشقاء فى إثيوبيا: التعاون أفضل من الاختلاف والصراع، وبلاش المساس بنقطة مياه من مصر، واحترمنا حقكم فى التنمية بشرط عدم المساس بمصلحتنا، وعلينا جميعا فى المنطقة التعلم من تكلفة المواجهة

ووجه الرئيس رسائل للمصريين: لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه عندنا، وقلقت على المياه منذ 25 يناير، وما حدث فى 2011 كان بداية لما نراه اليوم، واللى قلقان على المياه هل هو حريص عليها؟! ، وأضاف لم نقل شيئا وتراجعنا عنه أبدا، ننسق إجراءتنا مع السودان ونعلنها للمجتمع الدولى.