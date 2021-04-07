شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: احتفال المومياوات الملكية رسالة للعالم بأن الدولة دى من زمان قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على موكب المومياوات الملكية، التى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلا: "كنا عاملين احتفالات المومياوات لحكام لمصر من 4000 سنة.. كانوا قادة ووطنيين ورسموا وكتبوا التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لبلدهم".

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه عندما أقامت الدولة المصرية هذه الاحتفالات كانت تريد أن تقول للعالم: "خلوا بالكم الدولة دى من زمان قوى.. أيام لما كانت المية بتنزل محدش كان بيمنعها ولا حد كان بيوديها.. وقامت الحضارة دى والحضارة اللى إحنا موجودين فيها دي هتستمر".