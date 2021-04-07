شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات مؤمنة بنسبة 99.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشهادات والوثائق التى تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذى تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية، معلقا: "شوفوا نتيجة الدولة المصرية عندما نمارس هذا العمل بالطريقة دي"..مش بس منع الفساد لا.. حوكمة إجراءتنا".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الذكية، بالعاصمة الإدارية، مش القضية فقط لوزارة المالية إنه يواجه التهرب الضريبي وياخد مستحقاته لا ..عاوزين نثق في أنفسنا"..مجمع الوثائق هيضيف لبنة جيدة في إن إحنا نبقا واثقين في انفسنا.. ما دام الشهادة طلعت من المركز يبقا خلاص بنسبة 99.9 %".

وأكمل الرئيس: "لما نيجي نقول النهاردة ان الشهادة الموجودة مع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ورسائل الدكتوراة كل واحد معاه وثيقة يصعب تزويرها"، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو "حوكمة الإجراءات" مش بس منع الفساد.