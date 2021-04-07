شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: "لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه موجودة عندنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطنين بالحفاظ على كل نقطة مياه. وقال الرئيس خلال افتتاح مجمع الخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية: "اللى حصل في 2011.. كان أول مدخل للتحدى المياه.. طب وبعدين.. أرمى مخالفات في ترعة سواء كانت مبطنة أو غير مبطنة.. مش بتقول أنك بتحبها وتخاف عليها.. أنت تقدر تحافظ على المياه لوحدك.. ولو كل واحد عمل كده هنقدر نحافظ على المياه.. لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه موجودة عندنا".