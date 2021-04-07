شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر على بعد 192 كم من مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، وكانت بياناتها من حيث القوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 32.9922 شمالا، خط الطول: 27.8457 شرقا، العمق: 105 كيلومترات، لم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله، ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: "لسه هقول عن إثيوبيا الأشقاء.. والتعاون أفضل من المواجهة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سيظل يستخدم لفظ "الاشقاء" خلال حديثه عن أثيوبيا، متابعا: "كلنا متابعين .. ولسه هقول الأشقاء.. رد الفعل بتاع الأشقاء وتعنتهم فى مفاوضات سد النهضة.. لازم نتعلم من التحديات والمشاكل وشوفنا حجم تكلفة المواجهة.. أرجو أنه كلنا فى المنطقة يدرك حجم المواجهة.. هو انتوا مش شوفتوا مواجهة زى 62.. ومواجهة زى 67.. ومواجهة الأشقاء فى العراق وغيره وغيره.. التعاون والاتفاق أفضل كتير من أى حاجة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية: "نواصل التنسيق الكامل في السودان.. ونؤكد للعالم عدالة القضية فى إطار القانون الدولى.. والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية.. والتحرك أكثر والتنسيق أكثر.. والأشقاء فى الدول العربية الأفريقية يتم اطلاعهم على الامر".





الأرصاد تحذر: انخفاض فى حرارة الجو يصل إلى 6 درجات بداية من الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 9 أبريل، ستشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان، إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد.

ومع يوم السبت 10 أبريل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





سفير الصين بالقاهرة: تعاون كبير مع مصر فى مجال اللقاحات ودفعة جديدة قريبا

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، تعليقا على التعاون فى مجال مكافحة جائحة كورونا واللقاحات، إن اللقاحات الصينية المقدمة لمصر بلغ عددها 600 ألف جرعة قدمت على دفعتين فى شهر فبراير وشهر مارس، موضحا أن الرئيسين الصينى والمصرى أكدا فى مكالمة هاتفية على تعزيز التعاون.

وأعتبر السفير فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم عبر الإنترنت، أن التعاون فى هذا المجال تجسيد عميق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين.

وقال إنه فى المرحلة القادمة ستقدم الصين دفعة جديدة من اللقاحات إلى مصر، مشيرا إلى أن بلاده تشجع الشركات الصينية لبيع اللقاحات للجانب المصرى، وهناك مناقشات بالفعل مع الشركتين الصينيتين. وقال إن شركة "سينوفارم" تناقش إنتاج اللقاحات فى مصر.

وعلق السفير على زيارة وزير الخارجية الصينى وانج يي، إلى دول بالشرق الأوسط، وقال إن هدفها تطوير العلاقات مع تلك الدول والتأكيد على موقف الصين المسئول من تعزيز الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.





وزير رى السودان: كل الخيارات مفتوحة لمواجهة أزمة سد النهضة

قال ياسر عباس، وزير الرى السوداني، إن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولي، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن الدولى لمواجهة أزمة سد النهضة.

وأضاف وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستخزن مليار متر مكعب في خزان الروصيرص تحسبا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الاحتياطات التي اتخذناها تقلل فقط من الآثار السلبية لتعبئة السد الأحادية من جانب إثيوبيا.

وانتقد "عباس" دور الاتحاد الإفريقي خلال المفاوضات قائلا: "الاتحاد الأفريقي وقف متفرجا في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة"، مشددا على أن بلاده لم ترفض وساطة الاتحاد الإفريقي بل طلبنا تعزيزها عبر الرباعية".

الرعاية الصحية: تقديم 4 ملايين خدمة طبية لمنتفعى منظومة التأمين الجديدة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة" ، والذي يقام تحت رعاية د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "صحتك حقك"، وذلك من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم إطلاقه بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من إبريل من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".

واستهل الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كلمته بالترحيب بالحضور، على رأسهم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وشركائها من القطاع الخاص، ووجه السبكي كل الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد لجهودها العظيمة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وخصوصًا مع ضغط الجدول الزمني لثلثي المدة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعميم التغطية الصحية الشاملة في غضون 10 سنوات بدلًا من 15سنة لكل المصريين.