شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أنا قلقت على المياه من 2011 وعرفت إن هيبقى عندنا مشكلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن آية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، الناس فاكرها القوة العسكرية بس".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الوثائق والخدمات بالعاصمة الإدارية: لكنه القوة الاقتصادية والثقافية والفكرية والمعنوية ده كله إعداد، الدولة مش قدرة عسكرية بس، دا قدرات متكاملة وبيسموها قوة الدولة الشاملة".

وحول قلق المصريين على المياه، قال الرئيس السيسي: "القلق بتاعكم مستحق ومشروع ..لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على المية، أنا قلقت على الميه من 2011، مبقتش ارتاح ولا اقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هايبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى".