شكرا لقرائتكم خبر عن وزير رى السودان: كل الخيارات مفتوحة لمواجهة أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر عباس، وزير الرى السوداني، إن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولي، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن الدولى لمواجهة أزمة سد النهضة.

وأضاف وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستخزن مليار متر مكعب في خزان الروصيرص تحسبا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الاحتياطات التي اتخذناها تقلل فقط من الآثار السلبية لتعبئة السد الأحادية من جانب إثيوبيا.

وانتقد "عباس" دور الاتحاد الإفريقي خلال المفاوضات قائلا: "الاتحاد الأفريقي وقف متفرجا في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة"، مشددا على أن بلاده لم ترفض وساطة الاتحاد الإفريقي بل طلبنا تعزيزها عبر الرباعية".