شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر على استعداد لتقديم الدعم لاستقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن مصر على استعداد لتقديم كامل الدعم لاستقرار لبنان وتجاوز أزمته، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزير من لبنان خلال زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، وكان استقبل الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء، بقصر بعبدا، وزير الخارجية سامح شكرى فى مستهل زيارته إلى لبنان.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفدا يضم السفير نزيه النجارى مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عاطف بوزارة الخارجية.

وتأتى زيارة سامح شكرى فى إطار الجهود المصرية الرامية إلى حث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع فى تشكيل "الحكومة الإنقاذية"، وذلك فى ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التى يمر بها حاليا.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ولقاء آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، ثم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفى يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما فى ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، حرص مصر على دعم لبنان واستقراره وبذل كافة الجهود المُمكنة الرامية إلى الخروج من الأزمة الحالية فى لبنان.

وأشار شكرى، إلى أنه حضر إلى لبنان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى الحريص على مؤازرة لبنان والتضامن معه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق والمصالح المشتركة بين البلدين ودول المنطقة.

ويختتم شكرى، زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى.