شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس محذرا من أضرار التكنولوجيا: توثيق المعلومات "كنز" لكنه "عورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البيانات والمعلومات المؤمنة "كنز" وفى نفس الوقت "عورة"، من خلال الدقة فى إتاحة البيانات، لافتا إلى أن المجمع الجديد لديه القدرة على هذا الأمر.

وتابع الرئيس خلال كلمته فى افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "لما يكون لدينا معلومات كاملة عن أى مواطن.. كل جهة تطلع على الجزء الخاص به فقط من خلال البطاقة الخاصة.. ادخل على المستشفى، تشوف التاريخ الطبي للمواطن فقط، ولا يتم الاطلاع على باقى المعلومات الأخرى".

وأضاف الرئيس السيسى: "علينا تقييم مخاطر القدرة التكنولوجية.. التكنولوجيا لها مزايا ولها أضرار.. وعلينا منع أي شكل من أشكال الضرر لهذه القدرة التكنولوجية".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا توثيق كل البيانات الحكومية بشكل كامل، بداية الأراض والمنشأت الخاصة بالدولة، بمعنى أنها تكون وثيقة تدل على أنها مملوكة للدولة، اللى يعرف بالحكاية دى وأنه مفيش وثيقة، يخش ويشكل مركز قانونى ضد الدولة ويقول ده بتاعتى، وياخد حكم بالمحكمة .. وأنا أحترم حكم القضاء.. وبالتالي علينا إحياء كل البيانات والوثائق وتحقيق هذا التوثيق خلال من 6 شهور إلى عام".