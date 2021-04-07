الجنايات تبرئ الفريق أحمد شفيق و2 آخرين بقضية "فساد الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد ورمضان يونس:
قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".
ونسبت النيابة لـ"شفيق" والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول الفريق شفيق تهم الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.