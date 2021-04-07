الجنايات تبرئ الفريق أحمد شفيق و2 آخرين بقضية "فساد الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد ورمضان يونس:

قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

ونسبت النيابة لـ"شفيق" والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول الفريق شفيق تهم الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.