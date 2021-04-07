بأسلوب "النقب".. ضبط نجار سرق مصوغات ذهبية من محل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المحال بالمعصرة.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمشغولات الذهبية - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه، بالانتقال والفحض تبين وجود فتحة بالحائط الجانبي للمحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار -مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبي المؤدي للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، كما أرشد عن باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية " (إثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.