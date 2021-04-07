الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وقد لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.